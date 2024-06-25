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Kachka
RGB-клавиатура с двумя дисплеями набрала нужную сумму донатов на Kickstarter за 14 минут
Подсветка включает 20 разных режимов.

Производитель клавиатур Machenike достиг цели по сбору средств для своего последнего продукта KT84 на Kickstarter всего за 14 минут. Эта компактная механическая клавиатура, изобилующая передовыми функциями, обещает удовлетворить как энтузиастов техники, так и обычных пользователей.

Machenike KT84 с 84 клавишами примерно на 25% меньше стандартной клавиатуры, что обеспечивает более портативный и компактный дизайн. Клавиатура будет поставляться с переключателями Gateron North Pole 2.0, позволяющими пользователям выбирать между белыми и желтыми кейкапами, что улучшает удобство набора текста за счет предпочтительной тактильной отдачи. Кроме того, клавиатура оснащена прозрачными колпачками, которые можно менять в любое время, что делает процесс кастомизации простым и удобным.

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Одной из отличительных особенностей KT84 является пиксельный экран с разрешением 490p, занимающий всю верхнюю часть клавиатуры. Пиксельная матрица полностью программируема и способна отображать как статичные изображения, так и анимированные эффекты. Дополняет ее 1,47-дюймовый TFT ЖК-экран, расположенный в правом верхнем углу, который идеально подходит для отображения информации об оборудовании в реальном времени, обновлений погоды или даты.

Еще больше повышает удобство использования KT84 настраиваемый регулятор громкости, расположенный на верхнем левом краю платы. На противоположной стороне, рядом с ЖК-экраном, находится настраиваемый тумблер, предназначенный для быстрого закрытия всех окон и возврата на рабочий стол.

KT84 предлагает универсальные возможности подключения. Клавиатура может подключаться по беспроводному каналу 2,4 ГГц или Bluetooth, а также в проводном режиме через USB Type-C, что обеспечивает совместимость с большинством основных операционных систем, включая Windows, Mac, iOS и Android.

Для тех, кто любит визуальную кастомизацию, KT84 не разочарует. Она может похвастаться 20 режимами RGB-подсветки, позволяя пользователям настраивать световые эффекты по своему вкусу. В беспроводном режиме время автономной работы клавиатуры составляет около 110 часов при выключенной подсветке

#rgb-подсветка #клавиатуры #rgb клавиатура
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