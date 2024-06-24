Футуролог Курцвейл заявил, что вскоре люди смогут жить по тысяче лет.

Стремление к бессмертию – вечная задача, которая захватывает умы человечества на протяжении веков. За всю историю человечества множество людей пытались раскрыть секрет вечной жизни, однако у них ничего не получилось. Футурист и учёный-биолог Рэймонд Курцвейл в своей последней работе предлагает новаторский подход. По мнению Курцвейла, нанороботы могут стать ключом к остановке старения человека и, возможно, позволят нам жить тысячелетиями.

Идея жить тысячи лет или даже вечно вызывает множество опасений. Несмотря на это, борьба со старением остается одним из самых важных направлений исследований среди именитых ученых. В то время как многие исследователи сосредоточены на замедлении ухудшения состояния организма, чтобы продлить нашу жизнь, учёные вроде Курцвейла преследуют более амбициозные цели.

реклама

В своей новой книге "Сингулярность уже близко" и в эссе, опубликованном в журнале Wired, Курцвейл подробно обсуждает потенциал нанотехнологий в достижении этой цели. Он представляет себе будущее, в котором биотехнологии и искусственный интеллект объединятся, чтобы смягчить процесс старения и позволить людям выйти за пределы своих биологических ограничений.

Старение представляет собой серьезную проблему из-за накопления клеточных ошибок с течением времени. По мере размножения клеток эти ошибки увеличиваются, препятствуя способности организма к самовосстановлению. Традиционная антивозрастная терапия направлена на уменьшение количества этих ошибок, тем самым замедляя процесс старения.

В статье Курцвейл признает, что сегодня его предсказания могут показаться надуманными, но он не теряет уверенности в том, что достижения в области медицинской наноробототехники вскоре позволят нам преодолеть старение. Учёный предполагает, что для каждого человеческого тела может потребоваться несколько сотен миллиардов нанороботов, которые будут восстанавливать и улучшать разрушающиеся органы, поддерживая их в оптимальном состоянии.

Разумеется, это футуристическое видение – взгляд одного человека. Понятно, что перспектива разместить в своем теле сотни миллионов нанороботов может понравиться не каждому.