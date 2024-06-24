На пике трансляцию смотрели 30 000 зрителей.

Прямая трансляция на YouTube, продолжавшаяся сегодня в течение пяти часов, использовала искусственный интеллект для подделки внешности Илона Маска ради совершения криптовалютной аферы, что стало последним случаем в серии мошеннических трансляций. В видео, которое уже удалено, был показан ролик, представленный под видом трансляции с мероприятия Tesla. Сгенерированная искусственным интеллектом версия голоса Маска направляла зрителей посетить веб-сайт и внести свои биткоины, Ethereum или Dogecoin, чтобы принять участие в розыгрыше призов. Зацикленное сообщение обещало, что система автоматически отправит обратно двойную сумму криптовалюты, которую внесли гости.

На пике трансляции к ней подключилось более 30 000 зрителей, что вывело ее в топ рекомендаций YouTube Live Now. Аккаунт, выдававший себя за официального представителя Tesla под ником @elon.teslastream, имел значок верификации и галочку, что говорит о возможном взломе. И видео, и канал были удалены после того, как западные издания связались с Google.

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В последние месяцы участились случаи мошенничества с использованием внешности Илона Маска, в которых постоянно фигурируют аккаунты, выдающие себя за одну из компаний миллиардера. Эта конкретная трансляция была озаглавлена как "Tesla, которая навсегда изменит автомобильную индустрию". Ранее в июне Cointelegraph сообщал о похожих аферах, которые проводили 35 аккаунтов, выдававших себя за SpaceX во время запуска звездолета.