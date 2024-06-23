До релиза осталось чуть больше двух недель.

Apple выпустила первую бета-версию iOS 18 вскоре после того, как представила операционную на WWDC 2024. Хотя установка и проста, пользователям следует быть осторожными из-за многочисленных багов.

iOS 18 называют одним из самых значительных обновлений в истории iPhone, основываясь только на первых бета-версиях. Релиз функций Apple Intelligence, флагманских утилит для iOS 18, ожидается в конце этого лета. Возможно, эти функции ИИ будут выпущены после того, как первая публичная бета станет доступна тестерам.

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На странице Apple указано, что публичные бета-версии "скоро появятся", без указания сроков. Исторически сложилось так, что Apple выпускает публичные беты iOS через три-четыре недели после версий для разработчиков. Учитывая эту тенденцию, издание WccfTech предполагает, что публичная бета iOS 18 может быть выпущена 8 июля 2024 года. Для справки, ниже указаны даты релиза публичных бета-версий за последние четыре года:

iOS 17: 12 июля

iOS 16: 11 июля

iOS 15: 30 июня

iOS 14: 9 июля

Эти даты являются умозрительными, и фактический релиз может состояться за неделю до или после 8 июля, поскольку внутреннее расписание Apple держится в секрете.