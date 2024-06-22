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Kachka
Ютубер показал Cyberpunk 2077 в 8K-разрешении с более чем 300 модами на реализм
Для этого ему понадобилось самое мощное оборудование.

Ютубер Digital Dreams недавно в очередной раз расширил границы графических демонстраций, на этот раз с помощью потрясающих модов для Cyberpunk 2077, призванных имитировать реальную жизнь.

Digital Dreams – известный ютубер в области высокоточного игрового визуального оформления игр. Недавно он показал Cyberpunk 2077, работающий в разрешении 8K, дополненный более чем 300 модами на флагманской карте NVIDIA GeForce RTX 4090.

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Создатель контента использовал пользовательский пресет ReShade, ультра-мод трассировки пути и мод реалистичной погоды, чтобы создать окружение, в точности имитирующее наш мир. В игре используются более 300 модов, что обеспечивает непревзойденный эффект погружения.

Естественно, для достижения такого уровня визуальной достоверности требуется надежная аппаратная конфигурация. Для проведения демонстрации использовалась следующая конфигурация:

  • Материнская плата: Gigabyte Aorus X670 AX
  • CPU: Ryzen 9 7950x
  • ОЗУ: Kingston Fury 6000
  • GPU: RTX 4090
  • SSD: Samsung 970 Evo
  • SSD: Crucial MX500 2Tb
  • HDD: Seagate Barracuda 14Tb
  • Кулер: Arctic Liquid Freezer 420
  • Блок питания: be quiet! Straight Power
#игры #cyberpunk 2077 #cyberpunk #моды
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