Для этого ему понадобилось самое мощное оборудование.

Ютубер Digital Dreams недавно в очередной раз расширил границы графических демонстраций, на этот раз с помощью потрясающих модов для Cyberpunk 2077, призванных имитировать реальную жизнь.

Digital Dreams – известный ютубер в области высокоточного игрового визуального оформления игр. Недавно он показал Cyberpunk 2077, работающий в разрешении 8K, дополненный более чем 300 модами на флагманской карте NVIDIA GeForce RTX 4090.

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Создатель контента использовал пользовательский пресет ReShade, ультра-мод трассировки пути и мод реалистичной погоды, чтобы создать окружение, в точности имитирующее наш мир. В игре используются более 300 модов, что обеспечивает непревзойденный эффект погружения.

Естественно, для достижения такого уровня визуальной достоверности требуется надежная аппаратная конфигурация. Для проведения демонстрации использовалась следующая конфигурация: