Служба поддержки YouTube предлагает купить подписку в родном регионе.

Стремясь расширить свою потребительскую базу, YouTube ввел множество вариантов премиум-подписки, рассчитанных на разные покупательские способности и региональные потребительские привычки. Эта стратегия позволила пользователям выбирать тарифы, наиболее соответствующие их финансовым возможностям, что способствовало созданию более инклюзивной платформы. Однако некоторые пользователи злоупотребляли этой системой, используя VPN, чтобы представляться абонентами из стран с более низкой стоимостью подписки.

Для тех, кто стремится к непрерывному и бесперебойному просмотру видео, YouTube Premium предлагает тарифы, адаптированные к местным экономическим условиям и ожиданиям потребителей. Опытные пользователи обнаружили, что, используя VPN, они могут получить доступ к значительно более дешевым подпискам, доступным в таких странах, как Хорватия и Греция.

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Такой "взлом" подписки позволил многим пользователям получать премиальные услуги, не платя за них по стандартному тарифу, действующему на их родном рынке. Однако вскоре эта практика может быть пресечена, поскольку, по сообщениям, Google аннулирует подписки, в которых обнаруживаются подобные расхождения.

О потенциальных ограничениях стало известно на Reddit через Android Authority, где несколько пользователей сообщили о внезапном аннулировании своих подписок. Вскоре после этого пользователи признались, что использовали VPN для получения более дешевых тарифов.

Редакторы Redditors, обратившиеся в службу поддержки, сообщили, что их подписка была прекращена из-за того, что они заходили на YouTube не из того места, где были изначально зарегистрированы. Служба поддержки посоветовала пострадавшим пользователям зарегистрироваться по домашнему адресу и использовать местный способ оплаты, чтобы восстановить доступ.