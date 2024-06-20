Уже тогда она весила в миллиард раз больше Солнца.

Сверхмассивные черные дыры – вездесущие объекты в центре галактик, восходящие к самым ранним из известных структур Вселенной. Их существование и быстрый рост из остатков сверхновых до колоссальных размеров представляют собой большую загадку. Теории пытаются объяснить механизмы, способные быстро сформировать столь массивные образования, поскольку ни один из известных процессов на такое не способен.

Космический телескоп Джеймса Уэбба усугубил эту загадку, обнаружив еще более ранние случаи образования галактик со сверхмассивными черными дырами. В одном из последних примеров ученые использовали "Уэбб" для изучения квазара, питаемого сверхмассивной черной дырой, который существовал уже примерно через 750 миллионов лет после Большого взрыва. Полученные результаты поражают воображение.

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Квазары, как известно, – самые яркие объекты во Вселенной, движимые сверхмассивными черными дырами, питающимися окружающим материалом и формирующими светящиеся аккреционные диски.

Присутствие этих объектов в ранней Вселенной указывает на то, что сверхмассивные черные дыры не только существовали, но и были интегрированы в галактики примерно так же, как они наблюдаются сегодня. Однако их изучение оказалось сложным из-за их малочисленности и огромных расстояний. На сегодняшний день обнаружено всего девять квазаров, относящихся к первым 800 миллионам лет существования Вселенной.

Телескоп "Уэбб", предназначенный для обнаружения объектов ранней Вселенной благодаря своей чувствительности к инфракрасным длинам волн, сосредоточил внимание на первом из этих девяти ранних квазаров, J1120+0641. В ходе наблюдений был обнаружен удивительно типичный квазар, похожий на те, что наблюдаются в более поздней космической истории.

По оценкам массы черной дыры, она примерно в миллиард раз превышает массу Солнца. Чтобы достичь таких огромных размеров, черные дыры должны были столкнуться с пределом Эддингтона – порогом, при котором излучение, возникающее при аккреции вещества, отталкивает дальнейший приток материи, ограничивая рост. Это предполагает две возможности: либо эти черные дыры поглощали вещество за пределом Эддингтона, что является новым явлением для физики, либо они изначально появились со значительной массой, примерно в 10 000 раз превышающей массу Солнца.