Подтверждено, что новая графика будет на 36% мощнее старой.

Ранее в этом месяце на выставке Computex китайская компания GPD представила ноутбук "DUO OLED" – уникальное устройство с двумя полноценными 13,3-дюймовыми AMOLED-экранами. Изначально предполагалось, что DUO получит процессор Ryzen 7 8840U. Однако теперь компания подтвердила возможность обновления до более мощного чипа Ryzen AI 9 HX 370.

Этот процессор тоже был представлен на выставке Computex, став флагманским чипом "Strix Point". Он может похвастаться 12 ядрами Zen5/Zen5c и оснащен новой встроенной графической картой Radeon 890M, которая работает на архитектуре RDNA3.5. Пока AMD не раскрывает подробные показатели производительности, особенно в отношении графики, но ожидается, что более полная информация будет опубликована в следующем месяце по мере приближения даты запуска.

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Что касается производительности графики, GPD утверждает, что Radeon 890M обеспечивает 36%-й прирост в играх по сравнению с Radeon 780M. В частности, в бенчмарке Time Spy карта набирала 4221 балл. Если данные заявления оправдаются, то это будет означать существенный скачок вперед для интегрированной графики AMD.

При сравнении результатов Time Spy GPU 890M опережает мобильную GeForce RTX 2050.

Повышенная графическая производительность частично объясняется более высокими характеристиками памяти, поскольку Strix Point поддерживает LPDDR5-7500, которую, похоже, используют большинство производителей ноутбуков.