Релиз намечен на следующую неделю.

Компания MSI представила карту расширения M.2 XPANDER-AERO SLIDER, которая, несмотря на визуальную схожесть с типичной видеокартой и фирменный кулер AERO, всё же ею не является. Эта карта расширения PCIe предназначена для твердотельных накопителей M.2 PCIe Gen5, а не для обработки графики.

На ней можно разместить два SSD-накопителя форм-фактора 22100, а отличительной особенностью XPANDER-AERO SLIDER является поддержка быстрой замены SSD. Такая гибкость позволяет пользователям извлекать твердотельные накопители по мере необходимости, что особенно актуально для динамичных вычислительных сред.

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Конфигурация вентиляторов AERO оптимизирует охлаждение специально для твердотельных накопителей NVMe. Пользователи могут вручную остановить работу вентилятора при использовании SSD, не требующих активного охлаждения. Кроме того, при извлечении твердотельных накопителей M.2 включается автоматический режим, повышающий эффективность работы и долговечность.

MSI отмечает дополнительные функции, такие как наличие 4-x светодиодных индикаторов M.2, предназначенных для индикации проверки состояния установки, хотя конкретные детали их работы остаются неясными.

Отличаясь от M.2 XPANDER-Z GEN5, поставляемой в комплекте с платами MSI MEG AMD X670E, XPANDER-AERO SLIDER предлагает расширенную поддержку интерфейсов SSD без ущерба для пропускной способности PCIe Gen5.