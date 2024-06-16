Ему предстоит решить несколько существенных проблем, присущих тонким устройствам.

Компания Apple возвысила свое инженерное мастерство, представив 11- и 13-дюймовые модели M4 iPad Pro. Эти планшеты, толщина которых составляет всего 5,3 мм и 5,1 мм соответственно, являются самыми тонкими устройствами, которые когда-либо выпускала компания. Тем не менее, этот релиз – только начало новой стратегии Apple, ориентированной на более обтекаемый дизайн. По последним данным, следующим на очереди будет iPhone 17, который, как ожидается, будет значительно тоньше существующих смартфонов.

Исторически сложилось так, что при выпуске iPhone компания Apple использовала различные модификации внутреннего дизайна, такие как L-образные аккумуляторы и многослойные материнские платы, чтобы оптимизировать пространство. Ожидается, что грядущая серия iPhone 16 продолжит эту тенденцию, и вся линейка будет оснащена L-образными элементами, даже в базовой модели. Данные изменения не случайны, скорее они указывают на более амбициозные планы Apple на будущее. Apple также намерена применить философию тонкого дизайна в будущих моделях MacBook Pro и Apple Watch.

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iPhone 17, будучи более компактным устройством, может столкнуться с проблемами с прочностью, если Apple не будет действовать осторожно. Более тонкий корпус также может привести к снижению емкости аккумулятора и повышенной склонности к перегреву, учитывая ограниченное пространство для отвода тепла. Однако, как сообщается, Apple уже работает над решением этих потенциальных проблем. Например, ожидается, что в iPhone 16 Pro Max будет использоваться аккумулятор с повышенной плотностью энергии. Кроме того, Apple изучает возможность использования графеновой тепловой системы в будущих моделях iPhone.