Потенциально платформа может перейти на новый стандарт в течение месяца.

В борьбе с блокировщиками рекламы YouTube применяет самые разные тактики – от автопропуска целых видео до отключения сторонних приложений. Теперь платформа тестирует новую, потенциально более эффективную стратегию.

Последний шаг связан с экспериментами по внедрению рекламы на стороне сервера, о чем сообщил разработчик SponsorBlock, популярного блокировщика рекламы на YouTube. Это объявление было сделано на социальной медиаплатформе X.

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Внедрение рекламы на стороне сервера, также известное как SSAI, подразумевает встраивание рекламы непосредственно в видеоконтент на стороне сервера. Это отличается от нынешнего подхода YouTube, известного как вставка рекламы на стороне клиента (CSAI), когда реклама размещается в видео через веб-браузеры.

Блокировщики рекламы обычно останавливают рекламу CSAI, обнаруживая и блокируя ее на уровне браузера. Однако они менее эффективны против SSAI. При SSAI реклама встраивается в сам видеопоток, делая его неотличимым от видео, как объясняет издание 9To5Google.

Если YouTube широко внедрит SSAI, это может значительно ухудшить функциональность блокировщиков рекламы, сделав их неспособными отфильтровывать рекламные ролики. Сообщения небольшой группы пользователей YouTube на Reddit свидетельствуют о том, что некоторые уже столкнулись с SSAI, причем один из комментаторов отметил, что видит рекламу, несмотря на использование uBlock Origin в Firefox. Попытки решить проблему оказались безуспешными.

Однако у пользователей блокировщиков рекламы еще есть надежда. Разработчик SponsorBlock ответил на опасения по поводу SSAI в FAQ на GitHub, заверив пользователей, что эта разработка не означает конец для расширений, блокирующих рекламу.

Разработчик объясняет, что если YouTube продолжит внедрение SSAI, то платформе придется отправлять в видеоплеер данные о продолжительности рекламы. Блокировщики рекламы потенциально могут перехватить эти данные и использовать их для остановки промо-роликов.