Все истцы были немедленно уволены из SpaceX.

Восемь бывших инженеров компании SpaceX недавно подали в суд на Илона Маска, обвинив его в домогательствах и мести. Эти сотрудники, уволенные из SpaceX, также подали жалобы в Национальный совет по трудовым отношениям США в связи с предполагаемыми ответными действиями компании.

В своем исковом заявлении, поданном в среду, восемь бывших сотрудников обвинили Маска в создании враждебной рабочей среды. Они утверждают, что он привнес на рабочее место оскорбительный контент, включая фотографии, мемы и комментарии, унижающие достоинство женщин.

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Бывшие инженеры также заявили о преследованиях со стороны коллег, которые якобы подражали постам Маска в интернете, что привело к тому, что они назвали травлей толпы, на которую повлияло поведение их лидера. Это, по их мнению, способствовало созданию крайне некомфортной и враждебной рабочей атмосферы.

В 2022 году эта группа совместно написала открытое письмо, в котором говорилось о якобы неподобающем поведении Маска. Они утверждают, что их увольнение стало прямым следствием их усилий по привлечению внимания к проблемам внутри компании.

По сообщению Bloomberg, в иске утверждается, что бывшие инженеры считают, что Маск лично решил уволить их в отместку за письмо. В заявлении утверждается, что когда сотрудник отдела кадров SpaceX рекомендовал провести официальное расследование, прежде чем предпринимать какие-либо действия, Маск якобы ответил: "Мне все равно – увольняйте их".

Судебная тяжба подчеркивает более широкую проверку практики работы и поведения руководства в SpaceX, поднимая значительные вопросы о корпоративной культуре и ответственности при Маске.