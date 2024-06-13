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Kachka
Цены на видеокарты RX 7900 GRE продолжают падать в США
ASRock RX 7900 GRE Challenger уже стоит всего 529 долларов.

В следующем месяце видеокарта AMD RX 7900 GRE, называемая Golden Rabbit Edition, отметит свою первую годовщину с момента выхода на рынок. Изначально эта видеокарта была эксклюзивом для китайского рынка, и только в конце февраля AMD начала поставлять ее на другие рынки.

На старте продаж AMD объявила о значительном снижении цены на RX 7900 GRE – с 649 до 549 долларов. Это был стратегический ход, позволяющий приблизить ускорители по цене к модели RX 7800 XT. С тех пор AMD продолжает активно снижать цены на все свои модели на базе архитектуры Navi 32. Например, RX 7800 XT можно найти в магазинах США всего за 480 долларов, что на 20 долларов ниже ее рекомендованной стоимости, а RX 7700 XT стоит 380 долларов, что на 40 долларов меньше ее MSRP (449 долларов).

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В настоящее время цены на Radeon RX 7000 на рынке США такие:

  • ASRock RX 7900 XTX Phantom Gaming OC: $899
  • ASRock RX 7900 XT Phantom Gaming OC: $689
  • ASRock RX 7900 GRE Challenger OC: $529
  • ASRock RX 7800 XT Challenger OC: $479
  • ASRock RX 7700 XT Challenger OC: $379

Компания ASRock стала лидером по скидкам на видеокарты Radeon RX 7000. В отличие от других производителей, ASRock может похвастаться тем, что все ее топовые модели имеют наиболее конкурентоспособные цены.

#amd #видеокарты #сша #америка #rx 7000 #rx 70
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