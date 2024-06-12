Все они были созданы инженерами с разных стран.

Выставка Computex неизменно предлагает захватывающий набор инноваций, но среди огромного количества развлечений модификация корпусов для ПК занимает центральное место. Такие именитые производители, как Thermaltake, G. Skill и ASRock приглашают профессиональных изобретателей продемонстрировать своё мастерство на мировой арене.

В этом году на выставке Computex 2024 был представлен целый гобелен творчества: от кофеварки и бара с пивом до ассортимента боевых машин и чудес на тему бензоколонки.

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Shell Gas Station

Одним из самых ярких экспонатов стал ПК Shell Gas Station, представленный на стенде Thermaltake CTE C750, созданный умелыми руками французского изобретателя Ваэля Кадри.

Moving Mirror

Мастерство Thermaltake в области модификации корпусов было еще раз подчеркнуто корпусом Moving Mirror front на CTE C750, созданным индийским мастером Мауликом Пателем. Этот визуально яркий ПК, дополненный моторизованными зеркальными частями, способствующими улучшению воздушного потока, способен приводить элементы в движение с помощью отдельного механизма.

Beer and Coffee Serving Cases

В других местах эстетическая привлекательность сочеталась с функциональностью в виде кейсов для подачи пива и кофе от KM Studio – зрелище, которое покорило публику на стенде G.Skill.

Claw Machine

Изобретательность продолжилась созданием Claw Machine от BRO Cooling, оснащенного джойстиком и механизмом клешни, хотя его рабочий статус остается неясным.

Warrior Truck

Завершал выставку грузовик Warrior Truck от JPModified, свидетельствующий о неизменной привлекательности модификаций корпусов, вдохновленных боевыми машинами.