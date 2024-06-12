Есть ли у неё действующая сделка с Intel, не известно.

Китайский поставщик серверов, компания Montage Technology, провела ребрендинг семейства процессоров Intel Xeon 6E "Sierra Forest", выпустив их под новым названием – C6E.

Ранее Montage Technology ребрендировала процессоры Intel Xeon 5-го поколения "Emerald Rapids", продавая их как свои собственные. Теперь компания взяла линейку Intel Xeon 6E и выпустила ее в серии C6E под громким лозунгом "Pioneering Energy-Efficient Computing, Powering Green Growth".

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Данные процессоры относятся к серии 6-го поколения Jintide E-Core, продолжая тенденцию ребрендинга предыдущих выпусков Xeon от Intel.

В настоящее время Montage Technology предлагает как минимум пять моделей:

C6710E с 64 ядрами

C6740E с 96 ядрами

C6746E со 112 ядрами

C6756E со 128 ядрами

C6766E со 144 ядрами

Однако в линейке отсутствуют два чипа: Xeon 6780E и Xeon 6731E, которые получили 144 и 96 ядер соответственно, но отличаются тактовой частотой и потреблением энергии.

Эти процессоры повторяют спецификации линейки Intel Xeon 6E E-Core, поддерживая память DDR5 RDIMM с восемью каналами и скоростью до 6400 MT/s. Чипы оснащены 88 линиями PCIe Gen 5.0.

Хотя ранее компания Montage Technology не подтверждала официального партнерства с Intel, представляется вероятным, что такая сделка всё таки существует. Перепродажа продукта другой компании в качестве своего собственного обычно требует уведомления и одобрения оригинального производителя. Montage Technology могла бы продавать процессоры без ребрендинга, но она решила наклеить свой ярлык, что говорит о намерении реализовывать продукцию в качестве собственной разработки.