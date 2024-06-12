ОС, как известно, собирает данные и использует ИИ Copilot.

Вчера, после того как Apple объявила о сотрудничестве с компанией OpenAI, чтобы интегрировать поддержку ChatGPT в свои устройства, Илон Маск отреагировал в свойственной ему манере: он написал твит. Маск, владелец X, заявил на своей платформе, что запретит устройства Apple в своих компаниях, "если Apple интегрирует технологии OpenAI на уровне ОС".

Предприятия Маска (по крайней мере, крупные) включают в себя Tesla, SpaceX, X, X AI и Neuralink. Если говорить о смартфонах – по данным Counterpoint Research, доля Apple на рынке США составляет 52%, – то этот запрет коснется примерно 80 000 из 155 000 сотрудников компании Маска, если верить общей статистике. В эту цифру не входят те, кто пользуется компьютерами Mac или iPad, а большинство из них работают в компании Tesla, в которой трудятся около 140 000 человек.

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Стиль управления Маска, которого часто называют "готовым выстрелить себе в ногу", проявился в сокращении персонала в X и Tesla. Однако введение запрета на работу с одним из самых популярных в мире производителей гаджетов для более чем половины его сотрудников кажется особенно недальновидным. Хотя этот шаг, несомненно, создаст головную боль, особенно для его ИТ-команды, суть проблемы заключается в якобы заботе Маска о безопасности. Если миллиардер действительно ставит безопасность на первое место, то его предложение – это всего лишь полумера, ведь нет смысла ограничиваться запретом на устройства Apple. Приложения, которые его компания разрабатывает для iOS, также могут быть скомпрометированы.

Проницательные наблюдатели могут заметить, что если проблема заключается в интеграции ChatGPT на уровне ОС, то не должны ли компании Маска также избегать использования Windows?