Activision объяснила, что игрокам не нужно будет выделять под игру все 310 Gb.

Серия игр Call of Duty давно известна своими огромными размерами. Грядущая часть, Call of Duty: Black Ops 6, заявлена самая крупная из них – 310Gb. Однако Activision пояснила, что эта цифра "не является репрезентативной для типичной установки игры".

Обнаружение 310Gb на странице магазина Black Ops 6 для Xbox Series X и S на сайте Xbox.com вызвало серьезное беспокойство среди поклонников FPS-шутера. Такая большая игра заняла бы значительную часть дискового пространства консолей. Xbox Series X оснащена твердотельным накопителем емкостью 1Gb, обеспечивающим около 802Gb доступного пользователю пространства, а Xbox Series S имеет всего 346GB.

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В ответ на возмущение команда Call of Duty выпустила обновление, в котором подтвердила, что заявленные 310Gb не отражают реальный размер загрузки или объем диска для Black Ops 6.

Игроки будут использовать все это пространство только в том случае, если решат скачать полные версии Modern Warfare II, Modern Warfare III, Warzone и все сопутствующие контент-паки, включая все локализованные языки.

Было подчеркнуто, что игроки смогут получить Black Ops 6 в момент запуска без необходимости загружать другие игры Call of Duty или все языковые пакеты.

Истинный размер файла Black Ops 6 будет раскрыт ближе к дате запуска. Хотя он может не превысить 300Gb, ожидается, что он точно будет больше 150Gb.

Выход следующей игры Call of Duty намечен на 25 октября 2024 года. Она будет доступна на PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One и Xbox Series X/S. В день релиза она также будет доступна подписчикам Xbox Game Pass.