Доставка восстановленной карты GTX 1080 Ti стоила в 400 раз больше.

Охотники за скидками на Newegg, возможно, сначала были в восторге, увидев, казалось бы, феноменальное предложение: видеокарту GTX 1080 Ti, предлагаемую всего за 1,63 доллара. Однако этот восторг был быстро сглажен осознанием того, что стоимость доставки восстановленной карты составляет 400 долларов, что делает предложение едва ли конкурентоспособным по сравнению с другими восстановленными GTX 1080 Ti. В объявлении, правда, предлагается разделить стоимость 1,63 доллара на четыре простых платежа по 0,41 доллара, но это мало чем компенсирует непомерно высокую стоимость доставки.

Издание OzTalksHW первым обратило внимание на эту "сделку", поделившись ею в Twitter ранее сегодня. В объявлении содержится мало подробностей о чипе, кроме того, что карта обозначена как GTX 1080 Ti с 11Gb VRAM. На сопроводительных фотографиях изображена MSI GTX 1080 Ti Gaming X Trio – карта с 2,5 слотами, пятью выходными портами и тремя вентиляторами, с оригинальным MSRP в 799 долларов, выпущенная семь лет назад.

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Изучение продавца, Creator Store, проливает некоторый свет на контекст. Карта описана как "новая на 80% -90%", но также обозначена как "хорошо использованная", с заверениями о полном 100%-м тестировании перед отправкой.

Среди других объявлений Creator Store с ценой доставки $400 – игровой ПК, гарнитура виртуальной реальности Vive Pro и несколько карт расширения PCIe. GTX 1080 Ti за 1,63 доллара выделяется как "аномалия" в своём сегменте, поскольку ни один другой продукт не следует той же схеме ценообразования.

Сообщается, что на данный момент объявление уже удалено из-за несоответствия правилам продажи.