Это невозможно по техническим причинам.

Несмотря на смелые заявления на упаковке, консоль PlayStation 5 так и не смогла обеспечить полноценный гейминг в разрешении 8K при 60 кадрах в секунду с HDR из-за технических ограничений приставки.

Компания Digital Foundry недавно изучила ситуацию с удалением наклейки 8K с коробки PS5 и предложила познавательный анализ того, почему разрешение 8K в 60 FPS с HDR всегда оставалось за пределами возможностей консоли. Суть проблемы заключается в HDMI-выходе системы, который ограничен 32 гигабитами в секунду. Этой пропускной способности недостаточно для разрешения 8K при 60 FPS, если не идти на некоторые технические компромиссы.

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Кроме того, HDR в 8K был недостижим из-за необходимости 10 бит на канал, в то время как PlayStation 5 предлагает только 8 бит. Приставка Microsoft Xbox Series X, напротив, способна обеспечить 8K при 60 FPS с HDR благодаря более высокой пропускной способности HDMI-выхода.

В итоге поддержка 8K как для PlayStation 5, так и для Xbox Series X так и не была активирована обновлением прошивки. Причина ясна: игрового или видеоконтента в разрешении 8K по факту не существует, а возможности использования 8K-дисплеев крайне ограничены. Единственным оправданием для включения 8K-выхода было бы позволить консолям обрабатывать масштабирование вместо телевизора.

По слухам, PlayStation 5 Pro выйдет в конце этого года, и вряд ли наклейка с поддержкой разрешения 8K в ней вернется. Поскольку за последние годы разрешение 8K потеряло свою маркетинговую привлекательность, Sony, как ожидается, сосредоточится на других функциях, чтобы побудить игроков перейти на свои новые устройства.