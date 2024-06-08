По данным исследователей, смертность упала с 60 до 40%.

Доля палестинских женщин и детей, погибших в ходе конфликта между Израилем и Хамасом, значительно снизилась, согласно анализу данных министерства здравоохранения Газы, проведенному совместно с изданием Associated Press. Эта тенденция совпадает с изменением израильской тактики ведения боевых действий и противоречит публичным заявлениям министерства.

Эксперты уверяют, что данный сдвиг крайне важен, поскольку смертность среди женщин и детей служит ключевым показателем потерь среди гражданского населения в этом разрушительном конфликте. Первоначально, в октябре, когда началась открытая война между двумя сторонами, уровень потерь среди женщин и детей превышал 60%. К апрелю этот показатель упал ниже 40% благодаря сдержанным действиям израильских военных. Несмотря на это заметное изменение, оно оставалось незамеченным в течение нескольких месяцев как ООН, так и большинством СМИ, а Министерство здравоохранения, связанное с ХАМАС, не обратило внимания на столь важное несоответствие.

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Израиль продолжает подвергаться серьезной международной критике в связи с высоким уровнем жертв среди мирного населения в Газе и постоянным проверкам в отношении его усилий по минимизации жертв в ходе затянувшегося конфликта.

Уменьшение смертности среди женщин и детей, а также снижение общего уровня смертности можно объяснить изменениями в тактике Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).