Вероятно, на RTX 4090 60 кадров можно будет достичь.

Unreal Engine 5.4 – это флагман визуального мастерства геймдева, но его передовые возможности требуют огромной производительности даже для самых топовых видеокарт.

Недавний видеоролик ютубера MxBenchmarkPC, в котором показано техническое демо Abandoned Manor, демонстрирует визуальное великолепие, достижимое в родном разрешении 4K с включенной аппаратной аппаратной функцией Lumen при эпических настройках. Результаты впечатляют, но в то же время напрягают: топовая RTX 4080 с трудом удерживает 30 FPS в некоторых игровых сценариях. В разрешении 1440p производительность становится значительно более плавной, но теряются некоторые элементы визуала. При тех же настройках Epic RTX 4080 в большинстве случаев выдает в среднем 60 FPS.

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Unreal Engine 5.4, последняя версия знаменитого движка Epic вышла в прошлом месяце с целым рядом графических улучшений. Ключевыми из них являются опция Nanite Adaptive Tessellation, позволяющая динамически масштабировать детализацию изображения и Heterogenous Volumes, создающая реалистичные эффекты дыма и облаков.

Epic утверждает, что в Unreal Engine 5.4 уделяется большое внимание производительности рендеринга. Компания заявляет, что поскольку многие разработчики нацелены на отметку в 60 Гц, разработчики Epic приложили значительные усилия для повышения производительности рендеринга в UE 5.4.