Графика Radeon 890M будет работать на архитектуре RDNA3.5.

Новый доклад AMD, посвященный архитектуре RDNA3.5, был весьма сдержанным в плане конкретных деталей производительности. Однако, судя по тому, что стало известно, обновленная графическая архитектура компании отличается увеличенным количеством ядер по сравнению с предшественниками, что потенциально может привести к повышению мощности.

Недавно в бенчмарке Geekbench появились три теста процессора Ryzen AI 9 HX 170, включающие данные о CPU и GPU. Как уже известно, AMD пересмотрела соглашения о наименованиях для своих процессоров Strix Point незадолго до их официального анонса. Из-за этого некоторые ноутбуки, представленные в демо-версиях, получили старые названия SKU. Одно из таких устройств, судя по всему, было протестировано, что, вероятно, и привело к появлению тестов.

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Чип под названием Ryzen AI 9 HX 170/370 оснащен 12-ядерным процессором Zen5, способным разгоняться до 5,1 ГГц. Подтверждено, что данный процессор оснащен 12 вычислительными блоками RDNA 3.5 с примерной тактовой частотой в 2,9 ГГц.

Параметры потребления остаются неясными, но тесты проводились на ноутбуке ASUS ProArt A16 – устройстве, работающем только на APU без дискретной графики. Официально AMD заявляет, что потребление по умолчанию не превышает 28W.

Сосредоточившись на графической производительности, которая менее подвержена изменениям TDP после того, как APU достигнет 28W, встроенная графика показала 41 992 балла в тестах OpenCL. Хотя тесты OpenCL не являются абсолютно точными для игровых бенчмарков, этот результат свидетельствует о некоторых архитектурных достижениях и увеличении количества ядер. Кроме того, стоит отметить, что обе модели 890M и 780M способны разгоняться до 2,9 ГГц.

Эти изменения имеют большое значение для рынка настольных и мобильных GPU начального уровня. Дискретные видеокарты в этом сегменте с годами становятся все менее практичными и популярными, если только они не требуются владельцам для серьезных нагрузок. Интегрированные же GPU стали более мощными и энергоэффективными.