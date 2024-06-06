Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Kachka
ASUS показала ROG Mjolnir – ИБП молот, способный питать видеокарты и заряжать любые устройства
Мощность RTX 4080 ИБП ROG Mjolnir может "держать" в течение часа.

Компания ASUS представила свою последнюю новинку – портативный игровой ИБП ROG Mjolnir, предназначенный для любителей беспрерывных игр как в помещении за компьютером, так и на природе. Это устройство, в основе которого лежит надежная литий-железо-фосфатная батарея емкостью 768 Втч, отличается универсальностью и надежностью, удовлетворяя потребности геймеров, которым важны и мощность, и портативность.

ROG Mjolnir служит многофункциональным источником питания, выполняя функции электростанции, хранилища энергии и источника бесперебойного питания. Разработанный с учетом потребностей геймеров, он предлагает множество портов и достаточную мощность для питания даже самых требовательных систем. Хотя ASUS пока не раскрывает полные спецификации, предварительная информация говорит о мощности, способной зарядить ROG Ally X с батареей емкостью 80 Втч до девяти раз или поддерживать работу системы GeForce RTX 4080 в течение часовой игровой сессии.

реклама

Отличительной особенностью Mjolnir является продуманная интеграция функций, ориентированных на современных геймеров. Благодаря встроенному беспроводному зарядному устройству с поддержкой MagSafe пользователи iPhone могут с удобством заряжать от него свои устройства в дороге. Кроме того, возможность зарядки от солнечной батареи расширяет функциональность, обеспечивая стабильное питание даже в удаленных местах на открытом воздухе.

Устройство может похвастаться быстрым временем переключения в 10 мс, гарантируя плавный переход на резервное питание, когда это наиболее необходимо. Удобный ЖК-дисплей позволяет в режиме реального времени отслеживать потребление энергии и оставшееся время работы аккумулятора, предоставляя геймерам необходимые сведения для поддержки оптимальной производительности.

#видеокарты #asus #rtx 4080 #ибп #rog mjolnir #ибп mjolnir
+
Написать комментарий (0)
С помощью Thermal Grizzly WireView Pro можно будет реализовать контроль температуры кабеля 12V-2x6
Maxsun представила материнскую плату со скрытым слотом расширения
Nvidia в первом квартале доминировала на рынке видеокарт с долей 88%
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Европейские компании приостанавливают производство аккумуляторов для электромобилей
7
В ночь с 4 на 5 июня ВКС России вновь провели комбинированные удары по объектам ВСУ
3
Xiaomi улучшила производительность приложения камеры HyperOS с помощью нового обновления
2
Противодронная решетка с блоками динамической защиты спасла Т-80 от атаки ПТРК Javelin
+
В Китае введена в строй крупнейшая в мире солнечная электростанция мощностью 6,09 млрд кВтч в год
1
Российские подразделения освободили порядка 5 квадратных километров на Угледарском направлении
+
Qualcomm не закрыла тему заказа в производство чипов компании Samsung
+
Xiaomi увеличивает жизненный цикл смартфонов с HyperOS и планирует обновлять флагманы 6 лет
+
Модер показал реалистичный Cyberpunk 2077 в 8K с трассировкой пути и лучей
3
Генерал США резко ответил на жалобы танкистов ВСУ о проблемах с танками Abrams
4
Thermaltake представила систему для симуляторов гонок White Racing
+
Windows 11 сильно перегружена мусором и занимает в 4-5 раз больше места, чем Windows 7
10
В Ивановской области строят завод по выпуску дорожно-строительной техники
+
В России на заводе «Саста» начато серийное производство новых фрезерных станков с ЧПУ
+
В Counter-Strike 2 продан один из самых дорогих скинов для AK-47 за $1 000 000
5
Nvidia выпустила графические драйверы для Windows 7 и 8
5
WP: У границ Сумской области зафиксировано наращивание числа терминалов спутниковой связи
2
Apollo вложит $11 млрд в строительство предприятия Intel в Ирландии
+
Новые наушники Sony LinkBuds планируется выпустить в 2024 году, WF-1000XM6 и WH-1000XM6 в 2025 году
+
Ulefone Armor 25T Pro: распаковка недорогого защищённого смартфона с тепловизором и ночным зрением
+

Популярные статьи

GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 4060 – почему не стоит покупать видеокарту после майнинга
313
Очень краткий обзор игры MotoGP24
1
Как снизить уровень шума от компьютера - топ-6 способов актуальных в 2024 году
22
"Неутомимые мстители" Йемена вновь атаковали американский авианосец Dwight Eisenhower
17
Как разработчики доломали llvmpipe в составе Mesa3D, или почему Open Source нежизнеспособен
126
Обзор складного смартфона Blackview Hero 10
+
Что покажут на Summer Game Fest 2024
1
На Западе назвали гегемонию США "бумажным тигром"
18
Выставка ComputeX 2024 - демонстрация всех стендов
2
10 аналогов Notcoin, которые могут повторить его успех
2

Сейчас обсуждают

Ivan Mikhailov
00:32
В мирное время может и начала предоставлять бы, но сейчас все нужды на войну идут
Путин: Россия может предоставить оружие другим странам для сдерживания Запада
Ivan Mikhailov
00:28
Очередные спекуляции ничем не подверженные На данный момент нет подтвержденной информации о том, что Starbucks планирует вернуться в Россию. После ухода компании с российского рынка в 2022 году, её б...
«Так нельзя, мы их назад не ждём»: спикер Госдумы прокомментировал желание Starbucks вернуться на российский рынок
Ivan Mikhailov
00:27
Когда ты делаешь подобное заявления, пруфов почему то не приводишь
«Так нельзя, мы их назад не ждём»: спикер Госдумы прокомментировал желание Starbucks вернуться на российский рынок
Товарищ Ким
00:15
Не смотрите Вы эту истеричку-Шапиро (девичья фамилия Соловьёва). Он до возвращения нашего Крыма в родную гавань, на "творческой встрече" отвергал, то что случилось в 2014 году. Гадёныш даже приводил ...
"Неутомимые мстители" Йемена вновь атаковали американский авианосец Dwight Eisenhower
Tarment
00:15
Ну ты и клоун, у тебя ведь как раз и обмазано
GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 4060 – почему не стоит покупать видеокарту после майнинга
Nvidia&Intel Hater
00:13
там еще ой 3 у него добавляет.там тоже супербыстрый проц
GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 4060 – почему не стоит покупать видеокарту после майнинга
Алексей Баев
00:12
Ты приколист что ли? Какой такой игры, ГТА 4 2008 года игра, ее старые 4-х ядерники тянули. Для современных игр важно количество ядер потоков, а не только частота. Любый 4-х ядерник в современных игра...
Количество брака у процессоров AMD или история о том, как сгорел мой Ryzen 5 5600X в 2024 году
Tarment
00:07
У тебя всё плохо
GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 4060 – почему не стоит покупать видеокарту после майнинга
Алексей Калягин
00:07
А что ж не нативом - то выводит консолька? Не тянет? А чё такое? А где оптимизация? Железо там уже вот вообще не слабое, оно самое что ни на есть современное, тут не получится отбрехаться, что мол "же...
Sony убирает упоминание о 8К разрешении с коробок PS5 Slim
Nvidia&Intel Hater
00:06
Ты же пиздабол выше говорил что там я нечего не смогу и у меня мыло будет ??А оказалось наоборот -смешной ты пидар тармент
GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 4060 – почему не стоит покупать видеокарту после майнинга
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем