Мощность RTX 4080 ИБП ROG Mjolnir может "держать" в течение часа.

Компания ASUS представила свою последнюю новинку – портативный игровой ИБП ROG Mjolnir, предназначенный для любителей беспрерывных игр как в помещении за компьютером, так и на природе. Это устройство, в основе которого лежит надежная литий-железо-фосфатная батарея емкостью 768 Втч, отличается универсальностью и надежностью, удовлетворяя потребности геймеров, которым важны и мощность, и портативность.

ROG Mjolnir служит многофункциональным источником питания, выполняя функции электростанции, хранилища энергии и источника бесперебойного питания. Разработанный с учетом потребностей геймеров, он предлагает множество портов и достаточную мощность для питания даже самых требовательных систем. Хотя ASUS пока не раскрывает полные спецификации, предварительная информация говорит о мощности, способной зарядить ROG Ally X с батареей емкостью 80 Втч до девяти раз или поддерживать работу системы GeForce RTX 4080 в течение часовой игровой сессии.

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Отличительной особенностью Mjolnir является продуманная интеграция функций, ориентированных на современных геймеров. Благодаря встроенному беспроводному зарядному устройству с поддержкой MagSafe пользователи iPhone могут с удобством заряжать от него свои устройства в дороге. Кроме того, возможность зарядки от солнечной батареи расширяет функциональность, обеспечивая стабильное питание даже в удаленных местах на открытом воздухе.

Устройство может похвастаться быстрым временем переключения в 10 мс, гарантируя плавный переход на резервное питание, когда это наиболее необходимо. Удобный ЖК-дисплей позволяет в режиме реального времени отслеживать потребление энергии и оставшееся время работы аккумулятора, предоставляя геймерам необходимые сведения для поддержки оптимальной производительности.