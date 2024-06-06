Вероятно, модификация Grand Theft Auto: Vice City Nextgen Edition даст фору даже официальному изданию Definitive Edition.

В сети появились свежие кадры из Grand Theft Auto: Vice City Nextgen Edition, предлагающие взглянуть на неофициальный ремейк культовой игры Rockstar Games.

В новом видеоролике показана одна из миссий в полном объеме, включая все кат-сцены. Этот фанатский проект продолжает впечатлять с каждым появлением новых роликов, пожалуй, превосходя по качеству официальное издание Definitive Edition от Rockstar.

реклама

В прошлом месяце Revolution Team, создатели Grand Theft Auto: Vice City Nextgen Edition, выпустили информационное видео. В нем рассказывается о решении использовать для ремейка движок GTA IV, а не более продвинутый движок GTA V, и указываются минимальные системные требования, которые полностью совпадают с требованиями GTA IV во время её выхода. Кроме того, в видеоролике F.A.Q. команда подтвердила, что мод выйдет до конца года и будет доступен бесплатно всем пользователям.

До появления Grand Theft Auto: Vice City Nextgen единственной улучшенной версией культовой игры с открытым миром, доступной на ПК и консолях, было вышеупомянутое Definitive Edition. Несмотря на некоторые улучшения, появившиеся после запуска игры, Definitive Edition остается спорным релизом с ошибками и багами: игроки до сих пор жалуются на некачественное визуальное обновление, нестабильную производительность и отсутствие значительных обновлений.