Выход мини-ПК в виде Tesla Cybertruck на рынок вряд ли состоится.

Новейший мини-ПК, представленный компанией Jumper Tech, поразительно похож на знаменитый автомобиль Tesla Cybertruck и обладает ярко выраженным футуристическим дизайном корпуса. Однако с технической точки зрения многое в конструкции кажется непрактичным.

В этом новом мини-ПК основные компоненты ловко спрятаны в багажнике автомобиля, используя просторный дизайн, вдохновленный Cybertruck. Интригует то, что все четыре двери функциональны, а одна из них потенциально может служить выключателем питания. Фары и задние фонари работают. Их роль, по словам разработчиков, – сигнализировать об активности компьютера или состоянии хранилища.

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Доступ к разъемам представляет собой весьма необычный поворот: они спрятаны за задним бампером, поэтому для их использования необходимо его открыть. Среди доступных портов – разъем питания, один USB Type-A, два USB Type-C и порт HDMI.

Несмотря на привлекательность инновационного дизайна, компания Jumper Tech не раскрыла никаких технических характеристик, даты выхода или информации о цене. Мини-ПК Tesla Cybertruck вполне может оказаться скорее всего лишь концептуальной демонстрацией на выставке Computex, чем реальным продуктом, готовым к скорому выпуску.