На данный момент соответствующее решение принято не было.

На фоне сообщений о возможном развертывании Францией инструкторов для помощи украинским военным, Россия во вторник выступила с жестким предупреждением, намекая, что это повлечёт серьезную эскалацию конфликта. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в недавнем заявлении подчеркнул, что инструкторы, участвующие в подготовке украинских военных, не будут пользоваться иммунитетом, независимо от их гражданства, в данном случае французского. Это заявление прозвучало в ответ на слова верховного главнокомандующего Украины Александра Сырского о скором прибытии французских инструкторов для тренировок и обучения составов.

Участие Франции, пусть и намеченное, вызвало неоднозначную реакцию. Хотя заявление Сырского было первоначально преувеличено как в Париже, так и в Киеве, предстоящая встреча президента Франции Эммануэля Макрона с Владимиром Зеленским во Франции указывает на возможное развитие событий в этом направлении. Французская газета Le Monde намекнула, что Макрон склонен объявить о создании коалиции стран, готовых направить своих инструкторов Украине.

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Однако ранее Макрон прояснил позицию Франции, заявив об отсутствии консенсуса по поводу официального одобрения ввода наземных войск, но оставив возможность для будущих размышлений, особенно при меняющихся сценариях.

Государственное агентство ТАСС процитировало официального представителя Министерства иностранных дел России Марию Захарову, которая выразила обеспокоенность сообщениями о готовности Франции к вводу войск, что подчеркивает нестабильность ситуации.