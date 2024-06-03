При использовании функции видеокарта никак не повредится.

Компания NVIDIA недавно усовершенствовала свое универсальное приложение, представленное в начале этого года, добавив в него дополнительные функции, в том числе автоматический разгон видеокарт, который сохраняет гарантию и не требует каких-либо рисков.

В последнем бета-обновлении приложения NVIDIA App появилась функция автоматического разгона GPU в один клик для видеокарт GeForce RTX. Новая функция позволяет владельцам графических ускорителей оптимизировать производительность GPU одним щелчком мыши, запуская автоматический процесс настройки, который займет от 10 до 20 минут. В течение этого времени рекомендуется оставить ПК в состоянии бездействия, чтобы избежать помех.

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После завершения процесса приложение NVIDIA App применяет оптимальные настройки для разгона, регулируя напряжение, мощность и другие параметры без ручного вмешательства. Кроме того, автотюнер проводит периодическое сканирование, дабы убедиться, что видеокарта продолжает работать с наилучшими возможными настройками, повышая общую производительность и стабильность.

Отдельно NVIDIA предупреждает пользователей, что разгон может привести к нестабильности системы или появлению визуальных артефактов в некоторых приложениях. При возникновении подобных проблем разгон можно отключить. Важно отметить, что использование функции автоматической настройки не приведет к повреждению видеокарты или аннулированию гарантии, что снимает опасения.