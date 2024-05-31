В первую очередь RX 7900 XTX WS и RX 7900 XT WS планируют поставлять в центры обработки данных.

Компания ASRock представила видеокарты Radeon RX 7900 XTX WS и RX 7900 XT WS, построенные на архитектуре AMD RDNA3. Эти двухслотовые графические процессоры были специально разработаны для удовлетворения потребностей надвигающейся эры искусственного интеллекта.

Серия ASRock WS оснащена кулером с вентилятором и паровой камерой, что обеспечивает превосходное охлаждение внутри корпуса. Примечательно, что ASRock стала первопроходцем среди партнеров по производству плат, внедривших разъем питания 12V-2×6 – обновленный 16-контактный кабель, в GPU Radeon. Несмотря на общее нежелание AMD переходить на этот стандарт питания, вызванное проблемами перегрева и плавления, связанными с серией RTX 4090, модели на базе Navi 31, потребляющие до 355W, по прогнозам, смогут избежать подобных случаев.

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Видеокарты ASRock Radeon RX 7900 XTX WS 24Gb и ASRock Radeon RX 7900 XT WS 20Gb способствуют совместным вычислениям в связке с несколькими GPU, расширяя возможности в задачах ИИ. Серия Radeon RX 7900 WS делает упор на параллельные вычисления на нескольких картах.

Наличие одного горизонтального разъема питания 12V-2×6 упрощает процесс установки нескольких видеокарт ASRock Radeon RX 7900 XT WS, уменьшая необходимость в многочисленных шнурах. Выбор дизайна в сторону турбины заметно отличается от традиционных конфигураций моделей Radeon RX 7900, которые обычно оснащаются либо многовентиляторными системами, либо жидкостными системами охлаждения.