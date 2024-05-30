Это оставляет место для будущих вариантов Ti/SUPER.

Графический процессор GB202 архитектуры Blackwell – это главное звено в новой серии видеокарт NVIDIA GeForce RTX 5000. Изначально слухи предполагали, что чип будет оснащен широкой 512-битной шиной памяти, но позже появились сообщения о более скромной 384-битной шине. Одни из последних утечек, о которых упоминали инсайдеры, подтверждают наличие 512-битной шины в GB202.

В утечке от инсайдера Panzerlied, которая ранее раскрыла дизайн печатной платы RTX 5090 Founder's Edition, указывается также, что RTX 5090 получит вовсе не 512-битную, а шину 448-битного формата. Из этого логически следует, что топовая карта поколения Blackwell в таком случае будет иметь не все 16 активных модулей памяти, а только 14 из них.

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Если NVIDIA остановится на 448-битной шине, это приведет к тому, что RTX 5090 будет оснащаться 28Gb памяти GDDR7. Учитывая, что данные о скорости памяти были ранее обнародованы, в сочетании с последней информацией о шине, пропускная способность должна составить 1568 ГБ/с независимо от объема. Это на 50% больше, чем у нынешнего флагмана RTX 4090.

Таким образом характеристики памяти GeForce RTX 5090 следующие:

14x8 Гбит (2Gb) модулей GDDR7

Общий объем 28Gb

Скорость 28 Гбит/с

Хотя 28Gb могут показаться не такими впечатляющими, как 32Gb, это оставляет место для потенциальных видеокарт RTX 5090 "Ti/SUPER" в будущем.

Стоит отметить, что в последний раз NVIDIA использовала 448-битную шину в серии GTX 200, когда карты GTX 260 и GTX 276 имели 896Mb памяти. Последующие выпуски оснащались уже 384-битной шиной.