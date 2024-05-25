Google уже признала некоторые ошибки технологии.

Новая функция поиска Google с использованием искусственного интеллекта, известная как AI Overviews, находится под пристальным вниманием за предоставление неточных ответов. Этот экспериментальный инструмент давал некоторым пользователям странные советы, например, предлагал использовать клей, чтобы сыр лучше прилипал к пицце, и утверждал, что геологи рекомендуют людям употреблять минимум один камень в день. Представитель Google отметил, что такие случаи единичны и не дают понимания об общей ситуации с пользователями.

Несмотря на это, Google утверждает, что в целом инструмент работает хорошо: большинство резюме, сгенерированных искусственным интеллектом, содержат качественную информацию и полезные ссылки для дальнейшего изучения. В своем заявлении Google признала некоторые ошибки и отметила, что предпринимает шаги по устранению нарушений политики и доработке своих систем.

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Функция AI Overviews, первоначально запущенная для ограниченного числа британских пользователей в апреле, была представлена всем американцам во время ежегодной конференции разработчиков Google в середине мая. Этот инструмент предназначен для обобщения результатов поиска, избавляя пользователей от необходимости пролистывать все сайты из выдачи.

Интеграция поиска, управляемого искусственным интеллектом, рассматривается многими экспертами отрасли как будущее поисковых технологий, даже учитывая опасения по поводу влияния таких ресурсоемких технологий на окружающую среду. Привлекательность заключается в возможности получать краткие и точные ответы, не продираясь через страницы результатов поиска и рекламы.