Это соответствует инклюзивному подходу компании Ubisoft к своим играм.

В недавней записи в блоге на официальном сайте компании Ubisoft разработчик грядущей игры Assassin's Creed Shadows сделал важное откровение относительно главных героев тайтла, Ясукэ и Наоэ. Подтверждая предположения фанатов, Ubisoft заявила следующее:

"Разные характеры Наоэ и Ясукэ приводят к тому, что у них разные отношения и с другими персонажами, и они не всегда чувствуют себя одинаково по отношению к людям, как и люди не всегда чувствуют себя одинаково по отношению к ним".

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В посте упоминается, что в игре не забыли и про романтическую часть отношений.

Эта информациz пересекается с информацией о сотрудничестве Ubisoft и доцента Дартмутского университета Сачи Шмидт-Хори, которая специализируется на изучении гендеров в японских рассказах и иллюстрациях до XVII века.

Сотрудничество между Ubisoft и Шмидт-Хори является очередным шагом в сторону инклюзивности в игровой индустрии. Вводя в игру протагонистов нетрадиционной ориентации и сотрудничая с экспертами в этой области, компания в очередной раз продемонстрировала свою приверженность представлению различных идентичностей в своих играх. Помимо прочего, самурай Ясукэ получит в игре черный цвет кожи.