Для RTX 5090 NVIDIA понадобится новый дизайн печатной платы.

Появились слухи о видеокарте NVIDIA GeForce RTX 5090 "Blackwell", которые предполагают новый дизайн печатной платы и 512-битный интерфейс памяти GDDR7. Эти сведения исходят от Panzerlied, активного участника форума Chiphell, который ранее уже предоставлял достоверную информацию о грядущих GPU NVIDIA.

По словам инсайдера, NVIDIA GeForce RTX 5090 будет отличаться исключительно плотной компоновкой памяти, что ознаменует переход от 384-битных интерфейсов памяти, характерных для нынешних топовых видеокарт. 512-битный интерфейс памяти RTX 5090 возвращает нас в эпоху более обширных конструкций.

реклама

Ожидается, что RTX 5090 будет оснащена 16 модулями DRAM на печатной плате, все из которых соответствуют стандарту GDDR7, а начальные матрицы будут работать со скоростью 28 Гбит/с. Такая конфигурация включает четыре модуля памяти сверху, пять с каждой стороны и два снизу, что потребует большой новой печатной платы, способной поддерживать настолько обширную конфигурацию.

В ответ на это NVIDIA, как сообщается, уже разрабатывает новое решение. В частности, ожидается, что GeForce RTX 5090 Founders Edition будет использовать три разных дизайна печатной платы. Решение для охлаждения, вероятно, будет включать систему с тремя вентиляторами для отвода тепла от GPU. Потенциально карта может получить до 32Gb памяти.