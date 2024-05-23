В 4 сезоне "Ведьмака" Лиам Хемсворт заменит Генри Кавилла.

После почти двух лет ожидания мы наконец-то получили первое представление о Лиаме Хемсворте в роли Геральта в сериале Netflix "Ведьмак".

Хемсворт получил эту роль после неожиданного ухода "оригинального" Геральта, Генри Кавилла, который покинул сериал в октябре 2022 года, чтобы реализовать свои стремления к Супермену, хотя это начинание не оправдало его надежд. (Вскоре после этого на роль Геральта был приглашен Хемсворт).

реклама

Интересно, что Хемсворт почти с первого раза был выбран на роль Геральта и произвел неизгладимое впечатление. Настолько, что когда пришло время пересмотреть роль, Netflix просто обратилась к нему.

В новом тизере Хемсворт не говорит, и мы даже не видим его лица до финального момента, когда он поворачивается к камере. В тизере все направлено на создание волнения: отражение над прудом, Геральт и его конь, появляющиеся из тумана, крупный план медальона Школы Волка и, наконец, пауза с медленным, многозначительным взглядом Геральта назад.

Один из интригующих аспектов – как Netflix отнесется к изменению образа Геральта. Ответ на этот вопрос мы получим еще нескоро. Сегодняшний тизер не сообщил о сроках выхода 4 сезона The Witcher. Учитывая, что съемки начались только в апреле, а 4 и 5 сезоны снимаются параллельно, кажется маловероятным, что мы увидим новый сезон раньше конца 2024 года.