С первоначальной инициативой выступила Норвегия.

Норвегия, Ирландия и Испания сделали исторический шаг, официально признав палестинское государство, что вызвало как осуждение со стороны Израиля, так и ликование палестинцев. Израиль быстро отозвал своих послов из Норвегии и Ирландии, намекая на аналогичные действия в отношении своего посла в Испании.

О признании, вступившем в силу 28 мая, объявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде на пресс-конференции в среду, по утверждениям Reuters.

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Последовательность заявлений была стремительной. Норвегия выступила с инициативой, а премьер-министр Йонас Гар Стере подчеркнул важность признания Палестины для мира на Ближнем Востоке. Он заявил:

"Мир на Ближнем Востоке невозможен, если не будет признания".

Несколько стран Европейского союза заявили о своем намерении последовать его примеру, подчеркивая необходимость данного решения для достижения прочного мира в регионе.

Хотя Норвегия не является членом ЕС, она тесно связана с его политикой и последовательно выступает за решение о признании Палестины. Норвежское правительство подтвердило право Палестины на государственность, приписав беспорядки в регионе действиям ХАМАС и других военизированных группировок.