Давние геймеры, особенно поклонники Game Grumps, хорошо знают, что даже однопользовательские игры могут быть значительно приятнее, если рядом находится компаньон. Будь то совет, непринужденная беседа или реакция на внутриигровые события – присутствие кого-то рядом может улучшить игровой процесс. Теперь Microsoft стремится воспроизвести это социальное взаимодействие с помощью своей системы Copilot, работающей на GPT-4, чтобы создать подобие компаньонов для игроков Minecraft, которые играют в одиночку.
В понедельник в серии постов в социальных сетях Microsoft продемонстрировала, как беседы в реальном времени с ИИ-компаньоном Copilot могут обогатить одиночную игру в Minecraft. В одной из демонстрационных версий нейросеть направляет игрока в процессе создания меча, советуя собрать дерево и камень, чтобы дополнить палки, уже имеющиеся в инвентаре. В другом случае ИИ обнаруживает зомби поблизости и предлагает очевидную стратегию бегства и обеспечения безопасности: либо прорыть под землей, либо построить башню из блоков.
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Эти внутриигровые подсказки не являются чем-то революционным в сфере разговорного ИИ, поскольку даже базовые учебники или онлайн-руководства могут предоставить подобную информацию. Однако отличительной особенностью этой демонстрации является способ подачи информации – разговор в реальном времени, который без помех интегрируется в игровой процесс.
Таким образом, ИИ превращается из простого голосового руководства по стратегии в виртуального зрителя и помощника. Такое взаимодействие открывает возможность формирования парасоциальных отношений с нейросетью, что маловероятно в случае с традиционными текстовыми руководствами.