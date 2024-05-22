Все это происходит в режиме реального времени.

Давние геймеры, особенно поклонники Game Grumps, хорошо знают, что даже однопользовательские игры могут быть значительно приятнее, если рядом находится компаньон. Будь то совет, непринужденная беседа или реакция на внутриигровые события – присутствие кого-то рядом может улучшить игровой процесс. Теперь Microsoft стремится воспроизвести это социальное взаимодействие с помощью своей системы Copilot, работающей на GPT-4, чтобы создать подобие компаньонов для игроков Minecraft, которые играют в одиночку.

В понедельник в серии постов в социальных сетях Microsoft продемонстрировала, как беседы в реальном времени с ИИ-компаньоном Copilot могут обогатить одиночную игру в Minecraft. В одной из демонстрационных версий нейросеть направляет игрока в процессе создания меча, советуя собрать дерево и камень, чтобы дополнить палки, уже имеющиеся в инвентаре. В другом случае ИИ обнаруживает зомби поблизости и предлагает очевидную стратегию бегства и обеспечения безопасности: либо прорыть под землей, либо построить башню из блоков.

реклама

Эти внутриигровые подсказки не являются чем-то революционным в сфере разговорного ИИ, поскольку даже базовые учебники или онлайн-руководства могут предоставить подобную информацию. Однако отличительной особенностью этой демонстрации является способ подачи информации – разговор в реальном времени, который без помех интегрируется в игровой процесс.

Таким образом, ИИ превращается из простого голосового руководства по стратегии в виртуального зрителя и помощника. Такое взаимодействие открывает возможность формирования парасоциальных отношений с нейросетью, что маловероятно в случае с традиционными текстовыми руководствами.