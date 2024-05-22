Ультра-широкая 48-Мп камера с сенсором Sony IMX903 будет использоваться и в iPhone 17.

По словам инсайдера с Weibo, известного как OvO Baby Sauce OvO, основная камера iPhone 16 Pro Max будет оснащена сложным 48-Мп сенсором Sony IMX903. И наоборот, iPhone 16 Pro сохранит 48-Мп сенсор Sony IMX803, тот же самый, что используется в текущих моделях iPhone 15 Pro.

Утечка также предполагает, что в этом году модели iPhone 16 Pro будут оснащены улучшенной 48-Мп камерой Ultra Wide. Эта модернизация призвана улучшить захват света, что позволит снимать превосходные фотографии в режиме 0,5x, особенно в условиях недостаточной освещенности. В настоящее время объектив Ultra Wide в моделях iPhone 15 Pro имеет разрешение 12-Мп.

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Это уже не первый раз, когда мы слышим предположения об усовершенствованном сенсоре основной камеры iPhone 16 Pro Max. Первоначальное утверждение появилось в январе от Digital Chat Station, другого инсайдера с Weibo, известного точными утечками деталей о предстоящих iPhone.

Ранее ходили слухи о 48-мегапиксельной камере Ultra Wide для обеих моделей iPhone 16 Pro. Впервые этот слух появился в декабре прошлого года.

Последние заявления подкрепляют эти слухи и согласуются с прогнозом аналитика Haitong International Securities Джеффа Пу на 2023 год, который предсказывал, что iPhone 16 Pro будет оснащен 48-мегапиксельной камерой Ultra Wide.

В перспективе до 2025 года ожидается, что iPhone 17 Pro завершит переход задней камеры на 48-мегапиксельные сенсоры, распространив эту технологию на объектив Telephoto.

Ожидается, что предстоящая серия iPhone 16 выйдет на рынок в сентябре этого года.