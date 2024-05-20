По его словам, порт требует слишком много усилий и времени.

Бывший разработчик студии Rockstar Games рассказал, почему грядущая Grand Theft Auto 6 первое время не будет доступна на ПК. Решение выпустить долгожданное продолжение GTA 5 исключительно на игровых приставках PlayStation 5 и Xbox Series X вызвало немалое разочарование среди ПК-геймеров.

По данным IGN, Майк Йорк, ранее долгое время работавший в Rockstar, рассказал о причинах такого решения. Йорк, который в течение шести лет работал аниматором в Rockstar New England и принимал участие в разработке Red Dead Redemption 2 и GTA 5, прежде чем покинуть компанию в 2017 году, объяснил, что исторически Rockstar отдавала предпочтение платформе PlayStation для своих игр.

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В своём заявлении он указал, что причина, по которой порты на ПК всегда выходят позже, а не первыми, заключается в том, что разработчики хотят отдать предпочтение тому, что лучше продается. Исходя из такой логики, Rockstar Games не ожидает, что продажи на ПК смогут сравниться с продажами на PlayStation или Xbox.

Йорк сослался на стратегию выпуска GTA 5, в которой Rockstar отдала предпочтение PS3, параллельно разрабатывая порт для Xbox 360, и только потом обратила внимание на версию для ПК.

Углубившись в детали, Йорк рассказал о технических сложностях, связанных с разработкой ПК-версии GTA 6. По его словам, для обеспечения достойного качества игры на ПК необходимо провести обширное тестирование и потрать огромное количество времени.