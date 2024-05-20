На полноценные 32Gb ОЗУ можно не рассчитывать.

В преддверии выхода нового поколения консолей перед игровой индустрией встает вопрос об объеме оперативной памяти. Однако удвоение нынешних 16Gb ОЗУ в PlayStation 5 и Xbox Series X может оказаться ненужным и экономически нецелесообразным по нескольким причинам.

Ричард Лидбеттер из Digital Foundry высказал свои соображения по этому поводу, предположив, что значительное увеличение объема оперативной памяти маловероятно из-за стагнации стоимости памяти. Несмотря на то что прогресс в области хранения данных и программного обеспечения уже вывел нынешнее поколение вперед, эти элементы, скорее всего, продолжат нести основную тяжесть технологического прогресса в будущих консолях.

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Это не означает, что грядущие PlayStation 6 и Xbox будут стагнировать в плане оперативной памяти. Вполне возможно, что консоль Xbox получит больше оперативной памяти, чем PlayStation 6, особенно если Microsoft стремится более тесно связать свою приставку с играми для ПК. Ожидается, что производители консолей будут придерживаться более интегрированной философии дизайна. Примером тому может служить PlayStation 5 Pro, которая вместо удвоения производительности GPU использует программные улучшения графики.

Подробностей о консолях PlayStation 6 и Xbox пока мало, но предположения говорят о том, что сначала мы узнаем о последней, релиз которой, по слухам, намечен на 2026 год. Исходя из этой информации, где-то через год Microsoft раскроет её название.