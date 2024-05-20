В Steam на первом месте по-прежнему RTX 3060.

Графические процессоры NVIDIA GeForce RTX, особенно RTX 4060 и RTX 4070, доминируют на корейском рынке DIY, что отражает их глобальную популярность среди геймеров.

Новый отчет от Danawa Research, в котором проанализированы данные основных розничных точек в Южной Корее, подчеркивает значительный рост популярности новейших GPU NVIDIA в игровом сегменте. В отчете также содержится информация о реакции рынка на недавнее обновление серии NVIDIA "SUPER".

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Если углубиться в цифры, то видеокарта GeForce RTX 4060 лидирует со значительной долей в 27,7% от общего объема продаж в апреле 2024 года, что немного ниже пикового значения в 28,9% в предыдущем месяце. RTX 4060 Ti следует за ней, занимая 21,6% продаж, что меньше прежних 23%.

А вот NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER занимает 14,8% продаж за четыре месяца после выхода. Эта карта за 600 долларов стала лучшим выбором для геймеров среднего сегмента, предлагая самый значительный прирост производительности среди серии SUPER по сравнению с аналогами, не относящимися к SUPER.

Что касается обзора Steam Hardware Survey, то здесь NVIDIA сохраняет лидерство, занимая 76,5% рынка, а AMD и Intel отстают на 15,7% и 7,49% соответственно. Самые популярные видеокарты включают GeForce RTX 3060, RTX 2060 и старшие модели 10 серии.