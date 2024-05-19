Выпуск iPhone 16, напомним, состоится в сентябре 2024 года.

В последние годы дизайн iPhone от Apple стал несколько предсказуемым: постепенные изменения, такие как увеличенные камеры и различные материалы корпуса, стали громко называться редизайном. Однако, судя по всему, инженеры и дизайнеры Apple готовятся к значительной перестройке. Недавно появился новый доклад, в котором говорится, что iPhone 17 "Slim" может дебютировать в следующем году, продемонстрировав совершенно новый дизайн и форм-фактор.

По данным The Information, Apple якобы работает над заметно более тонкой версией iPhone 17. Последним значительным изменением дизайна стал iPhone X в 2017 году, который представил полноэкранный дисплей и Face ID, заменивший Touch ID в iPhone 7. Ожидается, что iPhone 17 "Slim" станет не только самым премиальным, но и самым дорогим iPhone в истории.

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Если Apple приступит к крупному редизайну своих смартфонов, это может привести к росту стоимости устройства на несколько сотен долларов по сравнению с iPhone 15 Pro Max. Редизайн может также включать в себя изменение расположения камеры, потенциально совпадающее с дизайном Google Pixel 9.

В докладе говорится о значительном изменении расположения камеры: она переместится с левой стороны на центральную. Кроме того, iPhone 17 Slim, скорее всего, будет иметь более узкий динамический остров на передней панели, обеспечивая большее пространство экрана с меньшим количеством навязчивых элементов. Несмотря на эти изменения, размер дисплея, как ожидается, останется в диапазоне от 6,1 до 6,7 дюйма.

Под капотом у iPhone 17 Slim будет стоять чип A19 Pro, в паре с улучшенной фронтальной камерой. Предполагается также, что эта модель может заменить iPhone 17 Plus.