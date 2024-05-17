Однако и ставки на Grand Theft Auto 6 сейчас внушительные.

Grand Theft Auto VI может стать крупнейшим развлекательным релизом в истории, и если он не оправдает ожиданий, это будет иметь серьезные последствия для игровой индустрии.

В недавнем интервью Кайлу Босману Мэт Пискателла, исполнительный директор и советник по индустрии видеоигр компании Circana, рассказал о предполагаемых последствиях выхода шестой части игры Rockstar Games, релиз которой запланирован на конец 2025 года. Он подчеркнул, что этот запуск побьет рекорды по расходам в стартовый период. Тем не менее, впереди множество проблем, из-за которых неясно, сможет ли GTA VI повторить или превзойти успех своей предшественницы GTA V. Игровой рынок претерпел значительные изменения, достигнув в 2020 и 2021 годах пика по расходам и вовлеченности, которого не наблюдалось с тех пор.

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В сегодняшней конкурентной борьбе Grand Theft Auto VI приходится соперничать не только с Call of Duty, но и с такими известными проектами, как Fortnite, Minecraft и Roblox, которые продолжают доминировать в показателях вовлеченности. Кроме того, GTA VI сталкивается с внутренней конкуренцией со стороны GTA V, поскольку неясно, будут ли поклонники старой игры вкладывать деньги в новые консоли, чтобы познакомиться с последней частью.

Мысль о том, что одна игра может существенно повлиять на всю индустрию, может показаться преувеличенной, однако от успеха GTA VI зависит многое. Долгожданный проект может кардинально изменить историю.