Коробка карты RX 7700 XT Frostpunk 2 Edition также дизайнерская.

Компания SAPPHIRE Technology в сотрудничестве с разработчиком 11 bit studios, известным по таким хитовым играм, как "This War of Mine" и серии "Frostpunk", с гордостью представляет видеокарту SAPPHIRE PURE AMD Radeon RX 7700 XT Frostpunk 2 Edition. Эта лимитированная серия графических процессоров, предназначенная для преданных геймеров, имеет эксклюзивные дополнения, включая эмалевые значки, кнопки от клавиатуры и код для Deluxe Edition игры "Frostpunk 2.

Отражая суровую тематику игры Frostpunk, видеокарта SAPPHIRE может похвастаться морозно-белым кожухом вентилятора в сочетании с масляно-черной металлической задней панелью, украшенной ржавыми крапинками. Логотип ARGB, в качестве которого по умолчанию выбран фирменный оранжевый цвет "Frostpunk 2", придает эстетике огненный оттенок, хотя его можно легко настроить или отключить.

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Карта упакована в фирменную коробку с тематикой Frostpunk 2, что придает ей эксклюзивность. В нее входят три эмалевые булавки, три лимитированных клавиатурных колпачка вместе с приспособлением для их извлечения и код Deluxe Edition "Frostpunk 2".

SAPPHIRE PURE AMD Radeon RX 7700 XT, построенная на архитектуре AMD RDNА3, обещает высокую производительность в играх AAA с разрешением Quad HD. Эта видеокарта может похвастаться 54 вычислительными блоками и 3456 потоковыми процессорами, при этом частота Boost достигает 2584 МГц. Графический процессор оснащен 12Gb памяти GDDR6 со скоростью 18 Гбит/с.

RX 7700 XT поддерживает до четырех выходов, каждый из которых способен отображать разрешение 8K (7680x4320p).