Топовая модель будет стоить $1 230.

Компания XFX недавно наделала шума в мире технологий, анонсировав свою новейшую разработку, использующую передовую архитектуру AMD RDNA3. Этот релиз, получивший название Phoenix Nirvana, представляет собой вершину предложений компании и отличается расширенными возможностями и высочайшим качеством сборки.

Флагманская модель, оснащенная мощным графическим процессором AMD RX 7900 XTX, знаменует собой дебют серии Phoenix Nirvana. Карта, выполненная в элегантном черном цветовом решении с яркими красными деталями, задает высокую планку производительности и эстетики. Однако XFX не остановилась на достигнутом.

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В дополнение к флагманской модели XFX показала два новых варианта: Radeon RX 7900 GRE и RX 7800 XT. Эти карты выполнены в первозданном белом цвете и представляют собой более свежую альтернативу классическому черному дизайну. Несмотря на смену цвета, обе модели имеют схожие характеристики мощности и аппаратных компонентов.

Самым ярким изменением в этих новых релизах является смена цветовой схемы. XFX заменила традиционный черный кожух, заднюю панель и вентиляторы на полностью белый дизайн, отказавшись от знаковых красных акцентов, встречавшихся в предыдущих версиях. Физические размеры остались практически неизменными.

Цены на XFX Phoenix Nirvana: