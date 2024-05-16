Sonus faber, как сообщается, сделали для автомобиля лучшую звуковую систему на рынке.

Гибридный спортивный автомобиль Revuelto от Lamborghini стал олицетворением итальянской роскоши, созданной на заказ, когда он был представлен в прошлом году. Теперь, благодаря сотрудничеству с компанией Sonus faber, появилась их новая совместная работа.

Уважаемый итальянский hi-fi бренд создал индивидуальную звуковую систему специально для Revuelto, ознаменовав этим свое первое сотрудничество с Lamborghini. Энтузиасты, ценящие слияние итальянского мастерства и мелодичного драйва, могут оформить предварительный заказ, если у них есть необходимый бюджет в размере около 610 000 долларов.

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Ранее, в 2013 году, компания сотрудничала с Pagani для разработки звуковой системы для модели Huayra, а затем совместно с Maserati создала удостоенную наград аудиосистему для MC20 Cielo, которая впоследствии была интегрирована в культовую модель Granturismo.

Вопреки предположениям, участие Sonus faber не является простым переносом существующих автомобильных аудиотехнологий. Как и культовый рев двигателя Lamborghini, новая звуковая система для Revuelto тщательно проработана и настроена: она может похвастаться семью стратегически расположенными динамиками.

Несмотря на то, что первые впечатления от прослушивания еще не получены, если звуковая система Revuelto будет повторять достижения знаменитых беспроводных колонок Sonus Faber, ее ждет оглушительный успех.