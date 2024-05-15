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Kachka
Искатель редких биткоинов рассказал о том, сколько можно заработать в данной сфере
Стоит отметить, что уже сейчас такая работа вряд ли себя окупит.

Билли Рести, цифровой художник из Сиэтла, днем занимается своей студией, а ночью охотится за редкими частями биткоина. Он сравнивает это занятие с коллекционированием карт Magic: The Gathering или Pokémon.

"Это тот самый азарт: а вдруг я поймаю что-то редкое?"

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Как доллар состоит из 100 центов, так и один биткоин состоит из 100 миллионов сатоши. Однако не все они имеют одинаковую ценность. Сатоши, выпущенные в год основания биткоина, считаются винтажными, как изысканное вино. Другие ценятся за то, что связаны с транзакциями загадочного создателя биткоина. Особые вехи транзакций также повышают их привлекательность. Эти уникальные характеристики делают некоторые сатоши более дефицитными и ценными, чем другие. Самые редкие из них могут стоить астрономических денег: в апреле один сатоши стоимостью 0,0006 доллара был продан за 2,1 миллиона долларов.

Рести принадлежит к эксклюзивной группе энтузиастов, занимающихся поиском этих редких единиц, разбросанных по сети биткоина. Их метод предполагает внесение биткоина на криптобиржу и последующее снятие той же суммы. В результате этого процесса, напоминающего внесение наличных в банк и их немедленное снятие в банкомате, образуется новая партия монет, готовая к исследованию. Этот цикл внесения и изъятия повторяется, чтобы обнаружить редкие сатоши. Поначалу Рести вручную просеивал свои биткоины в апреле 2023 года, но теперь использует стороннее программное обеспечение для автоматической фильтрации и выявления ценных элементов, которые обычно продаются по цене около 80 долларов за штуку. 

"На данный момент я просеял около 230 000 биткоинов", – отмечает он.

В то время как сам биткоин существует уже 15 лет, редкие сатоши получили признание только за последние 15 месяцев. Этот сдвиг начался в январе 2023 года, когда ученый-компьютерщик Кейси Родармор представил протокол Ordinals.

#биткоин #bitcoin #btc #биткоины #сатоши
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