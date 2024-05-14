Однако большого прироста производительности от поколения RX 8000 можно не ждать.

Компания AMD представила крупное обновление драйверов для Linux, включающее в себя 24 000 строк кода, предназначенных для готовящихся к выпуску видеокарт RDNA4.

Как сообщает Phoronix.com через издание TweakTown, новый драйвер ядра Linux был анонсирован для обеспечения поддержки AMD GFX12 Mesa. GFX12 – это кодовое имя, присвоенное грядущим графическим процессорам Radeon RX 8000, построенным на новой архитектуре RDNA4.

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В последнем обновлении появилась поддержка GFX12, включающая в себя целый ряд сложных технических компонентов, а также набор оптимизаций, состоящий из 23 исправлений для новых карт.

Помимо улучшений в области оптимизации видео и кодирования, в обновление также включен начальный код для видеокарт, по-видимому, предназначенный для программного интерфейса AMD Vulkan.

Среди преобладающих слухов есть предположения, что линейка RX 8000 от AMD может склониться к небольшим улучшениям производительности, оставив действительно существенные инновации для архитектуры RDNA5.

Ныне заброшенный графический процессор Navi 4X, который должен был стать основой карт RX 8000, мог получить 50%-й прирост производительности по сравнению с флагманской RX 7900 XTX. Однако AMD отложила эти планы из-за опасений по поводу доступности таких видеокарт для потребителей.

Примечательно, что остатки архитектуры Navi 4Х были использованы в четырехслотовом кулере для видеокарты XFX Radeon RX 7900 XTX Phoenix Nirvana, которая вышла ранее в этом месяце.