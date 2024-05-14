Первые две недели доступ к ней получат только пользователи с премиум-подпиской.

Последняя веха компании OpenAI – это значительное обновление ChatGPT, в котором появились новые функции, основанные на модели GPT-4 Omni, обещающие существенный скачок вперед.

Появление GPT-4о предвещает новую эру, поскольку его мультимодальные возможности выходят за традиционные рамки, позволяя в режиме реального времени обрабатывать аудио-, видео- и текстовые данные, как утверждают сотрудники компании. В настоящее время идет постепенный процесс развертывания, который охватывает всех пользователей, включая и тех, кто находится на бесплатном тарифе. Однако первоначальный доступ ограничен: в настоящее время доступны только функции работы с текстом и изображениями, а более сложные голосовые и видео-функции запланированы на последующие релизы.

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Переход к модели GPT-4о в веб-интерфейсе представляет собой простой маневр, доступный через выпадающее меню в левом верхнем углу интерфейса. Однако в первое время использование модели будет доступно не всем пользователям одновременно из-за больших нагрузок на систему. Кроме того, отсутствуют упоминания о версии модели для Windows.