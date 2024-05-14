Релиз Assassin's Creed Shadows ожидается в этом году.

Ещё в 2022 году компания Ubisoft анонсировала долгожданную Assassin's Creed Red – игру о феодальной Японии. Проект, созданный как ролевая игра с открытым миром от компании Ubisoft Quebec, известной по работе над Assassin's Creed Odyssey, носил кодовое имя "Red". Сегодня Ubisoft приоткрыла завесу вокруг проекта, окрестив тайтл Assassin's Creed Shadows.

Анонс Assassin's Creed Shadows состоялся на сайте X, сопровождаемый загадочным изображением песочных часов, расположенных на фоне современной Японии. Ubisoft обещает, что в последующие дни в их социальных сетях будет идти "обратный отсчет". Кроме того, Ubisoft заманивает фанатов загадочной головоломкой, связанной с песочными часами, и обещает вознаграждение тем, кто её разгадает.

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Все тонкости Assassin's Creed Shadows будут раскрыты в среду, 15 мая, в 9 утра по тихоокеанскому времени.

Для тех, кто пропустил утечки об Assassin's Creed Shadows, существует множество слухов. Предполагается, что в игре будет два главных героя: мужчина-самурай, якобы вдохновленный исторической фигурой Ясукэ, и женщина-шиноби/ниндзя, окутанная тайной. Утверждается, что игра должна поднять уровень стелс-геймплея прошлых проектов и внести несколько революционных механик.