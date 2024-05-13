Эту информацию подтвердил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

В недавнем интервью в программе "Face the Nation" госсекретарь США Энтони Блинкен высказался о ситуации в Газе, подчеркнув, что Соединенные Штаты считают, что в регионе погибло больше гражданских лиц, чем членов организации ХАМАС. Высказывания Блинкена были вызваны вопросом от Маргарет Бреннан из CBS, которая сослалась на заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который подтвердил, что Израиль ликвидировал около 14 000 членов ХАМАС и 16 000 гражданских лиц в продолжающемся конфликте.

"Да, мы так считаем", – подтвердил Блинкен, поддержав оценку Нетаньяху. Он отметил, что, хотя в Израиле приняты меры по минимизации гражданских жертв, воздействие конфликта на гражданское население Газы свидетельствует о том, что эти меры не были последовательно применены.

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Интервью Блинкена последовало за заявлением президента Байдена о том, что США прекратят поставку оружия в Израиль в случае его вторжения в Рафах, где более миллиона человек ищут укрытие от военных действий.

Госсекретарь США также упомянул недавнюю рецензию Госдепартамента о действиях Израиля во время конфликта, выразив "серьезные опасения" по этому поводу. Он подчеркнул, что оценка продолжается, но отметил, что, основываясь на гражданских потерях и нарушениях международного гуманитарного права, можно сделать вывод, что Израиль не всегда действовал в соответствии с этими принципами.

По данным министерства здравоохранения Газы, в конфликте погибло более 34 000 палестинцев. Однако важно отметить, что эта цифра включает и простых граждан. Конфликт начался после атак ХАМАСа на южный Израиль, которые привели к многочисленным жертвам и захвату заложников.