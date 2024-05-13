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Kachka
Видеокарты RX 8000 исправят ошибки RDNA 3, а RX 9000 получат непревзойденную производительность
RX 8000 не получат заметного прироста производительности, а RX 9000 станут революционными.

Инсайдер с ником wjm47196, который в последнее время не проявлял особой активности на форумах, поделился некоторыми интересными деталями о будущей архитектуре видеокарт AMD. Последняя значительная утечка данных от инсайдера совпала с обновлением Radeon RX 6×50 XT, которая в конечном итоге оказалась правдивой.

Последняя информация указывает на существенное изменение планов AMD относительно RDNA4. Новая архитектура описывается преимущественно как обновление RDNA3, представляя собой исправление ошибок нынешних карт. Несмотря на это, она обещает более высокие уровни производительности, сопоставимые с Radeon RX 7900 XT, а также улучшенную технологию трассировки лучей.

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Как утверждается, в составе RDNA4 будут отсутствовать высокопроизводительные GPU, в частности отмененные Navi 41. Вместо этого AMD перенаправит свое внимание на RDNA5, обещая действительно революционный дизайн. Архитектура RDNA5 уже была упомянута в документах Microsoft, касающихся неизвестной игровой консоли Xbox, запланированной к выпуску в 2028 финансовом году.

Дата выпуска настольных и мобильных GPU на основе RDNA5 пока неизвестна, как и название архитектуры. Предполагается, что карты RDNA5 появятся не раньше конца 2025 или начала 2026 года.

#amd #видеокарты #rx 7000 #rdna4 #rx 8000 #rx 70 #rx 80 #rdna5 #rx 90 #rx 9000
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